ماسك: شركات السيارات الكهربائية الصينية ستدمر منافسيها دون وجود قيود تجارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ”تسلا”، إن شركات السيارات الكهربائية الصينية“سوف تدمر” منافسيها العالميين دون وجود الحواجز التجارية، وذلك إثر قدرتها التنافسية العالية.
وأوضح“ماسك” في مؤتمر هاتفي عقب إعلان نتائج أعمال صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية مساء أمس، أن شركات السيارات الصينية كانت الأكثر قدرة على المنافسة، وأنها سوف تتمكن من تحقيق نجاح كبير خارج الصين بالنظر إلى نوع التعريفات الجمركية والحواجز التجارية القائمة.
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وتابع أنه في حالة عدم تطبيق حواجز تجارية، فإن الشركات الصينية سوف تُلحق ضرراً بالغاً بمعظم شركات السيارات الأخرى على مستوى العالم.
وأردف:“إنهم جيدون للغاية ولا توجد فرصة واضحة للدخول في شراكة مع المنافسين الصينيين، لكن“تسلا” كانت مرحبة بمنحهم إمكانية الوصول إلى شبكة الشحن الخاصة بها، وإعطائهم تراخيص لتقنيات أخرى على غرار القيادة الذاتية”.
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