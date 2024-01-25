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ماسك: شركات السيارات الكهربائية الصينية ستدمر منافسيها دون وجود قيود تجارية

1/25/2024 4:19:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ”تسلا”، إن شركات السيارات الكهربائية الصينية“سوف تدمر” منافسيها العالميين دون وجود الحواجز التجارية، وذلك إثر قدرتها التنافسية العالية.

وأوضح“ماسك” في مؤتمر هاتفي عقب إعلان نتائج أعمال صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية مساء أمس، أن شركات السيارات الصينية كانت الأكثر قدرة على المنافسة، وأنها سوف تتمكن من تحقيق نجاح كبير خارج الصين بالنظر إلى نوع التعريفات الجمركية والحواجز التجارية القائمة.

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وتابع أنه في حالة عدم تطبيق حواجز تجارية، فإن الشركات الصينية سوف تُلحق ضرراً بالغاً بمعظم شركات السيارات الأخرى على مستوى العالم.

وأردف:“إنهم جيدون للغاية ولا توجد فرصة واضحة للدخول في شراكة مع المنافسين الصينيين، لكن“تسلا” كانت مرحبة بمنحهم إمكانية الوصول إلى شبكة الشحن الخاصة بها، وإعطائهم تراخيص لتقنيات أخرى على غرار القيادة الذاتية”.

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