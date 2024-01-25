دويتشه بنك: الأسهم الأمريكية قد تنخفض 10% على المدى القريب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى كريستيان نولتنج الرئيس العالمي للاستثمار بـ”دويتشه بنك”، أن سوق الأوراق المالية الأمريكية قد تشهد حركة تصحيح خلال الأشهر القادمة، وذلك بناء على توقعات تباطؤ أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وقال نولتنج، في لقاء مع وكالة“بلومبرج” أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي قد يحقق نمواً بنسبة 0.8% هذا العام، انخفاضاً من تقديرات النمو لعام 2023 عند 2.3%، ومن المرجح انخفاض الأسهم بنسبة تتراوح بين 5% و10% مع انتقال آثار هذا التباطؤ إلى السوق.
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وأضاف أنه لا يوجد أي نقاش على الإطلاق حول احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي، وأن هذا العام سوف يكون“اختباراً للحقائق” بالنسبة للسوق الأمريكي، مضيفاً أنه يتوقع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة ثلاث مرات على مدار العام الحالي.
ويتوقع“دويتشه بنك” تباطؤ سوق الأسهم الأمريكي بعد انتهاء موسم إعلان نتائج الأعمال هذا الربع، لكن هذا قد يصبح فرصة محتملة ومفيدة للدخول إلى السوق.
وأردف نولتنج أن الخبر السار هو أنه في حالة ركود لاقتصاد الأمريكي، فسوف يكون ركوداً صغيراً أو قصير الأمد، وإذا حدثت تقلبات في السوق فسوف تعد فرصة لشراء الأسهم.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107766922
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