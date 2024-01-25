دويتشه بنك: الأسهم الأمريكية قد تنخفض 10% على المدى القريب

MENAFN - Al-Borsa News) يرى كريستيان نولتنج الرئيس العالمي للاستثمار بـ”دويتشه بنك”، أن سوق الأوراق المالية الأمريكية قد تشهد حركة تصحيح خلال الأشهر القادمة، وذلك بناء على توقعات تباطؤ أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وقال نولتنج، في لقاء مع وكالة“بلومبرج” أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي قد يحقق نمواً بنسبة 0.8% هذا العام، انخفاضاً من تقديرات النمو لعام 2023 عند 2.3%، ومن المرجح انخفاض الأسهم بنسبة تتراوح بين 5% و10% مع انتقال آثار هذا التباطؤ إلى السوق.

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وأضاف أنه لا يوجد أي نقاش على الإطلاق حول احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي، وأن هذا العام سوف يكون“اختباراً للحقائق” بالنسبة للسوق الأمريكي، مضيفاً أنه يتوقع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة ثلاث مرات على مدار العام الحالي.

ويتوقع“دويتشه بنك” تباطؤ سوق الأسهم الأمريكي بعد انتهاء موسم إعلان نتائج الأعمال هذا الربع، لكن هذا قد يصبح فرصة محتملة ومفيدة للدخول إلى السوق.

وأردف نولتنج أن الخبر السار هو أنه في حالة ركود لاقتصاد الأمريكي، فسوف يكون ركوداً صغيراً أو قصير الأمد، وإذا حدثت تقلبات في السوق فسوف تعد فرصة لشراء الأسهم.

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