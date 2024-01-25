الأسهم الأوروبية تتباين بالمستهل قبيل اجتماع البنك المركزي

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، بعدما أنهت جلسة الأمس مرتفعة بدعم من تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، في ظل ترقب المستثمرين اليوم، صدور نتائج اجتماع المصرف المركزي الأوروبي والمتوقع خلاله تثبيت الفائدة عند 4.5%.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.12% إلى 476 نقطة في تمام الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت القاهرة، وحدّ من خسائره ارتفاع أسهم قطاع الكيماويات 0.5%.

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واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7523 نقطة، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7449 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني 0.22% إلى 16852 نقطة.

وصعد سهم“نوكيا” الفنلندية بنسبة 6.16% إلى 3.34 يورو، بعدما أعلنت اليوم أنها ستبدأ برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 600 مليون يورو (653 مليون دولار) خلال الربع الجاري، وذلك بعد هبوط أرباحها التشغيلية 27% على أساس سنوي في الربع الماضي.

وعلى صعيد آخر، أوضح مصدران مطلعان لوكالة“رويترز” أن البنك المركزي الأوروبي طلب من بعض البنوك مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي انخفاض في المعنويات من شأنه أن يؤدي إلى الإفراط في سحب الودائع المصرفية.

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