الأسهم الأوروبية تتباين بالمستهل قبيل اجتماع البنك المركزي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، بعدما أنهت جلسة الأمس مرتفعة بدعم من تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، في ظل ترقب المستثمرين اليوم، صدور نتائج اجتماع المصرف المركزي الأوروبي والمتوقع خلاله تثبيت الفائدة عند 4.5%.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.12% إلى 476 نقطة في تمام الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت القاهرة، وحدّ من خسائره ارتفاع أسهم قطاع الكيماويات 0.5%.
موضوعات متعلقة
إدارة الطيران الأمريكية تسمح بتحليق“بوينج 737 ماكس” الأحد المقبل وزير المالية: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع هونج كونج رئيس الوزراء يستعرض تقريراً لـ”الرقابة المالية” حول أول صندوق للذهب
واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7523 نقطة، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7449 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني 0.22% إلى 16852 نقطة.
وصعد سهم“نوكيا” الفنلندية بنسبة 6.16% إلى 3.34 يورو، بعدما أعلنت اليوم أنها ستبدأ برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 600 مليون يورو (653 مليون دولار) خلال الربع الجاري، وذلك بعد هبوط أرباحها التشغيلية 27% على أساس سنوي في الربع الماضي.
وعلى صعيد آخر، أوضح مصدران مطلعان لوكالة“رويترز” أن البنك المركزي الأوروبي طلب من بعض البنوك مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي انخفاض في المعنويات من شأنه أن يؤدي إلى الإفراط في سحب الودائع المصرفية.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107766921
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.