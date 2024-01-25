إدارة الطيران الأمريكية تسمح بتحليق بوينج 737 ماكس الأحد المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية برنامج فحص شامل يسمح بإعادة تحليق طائرات بوينج 737 ماكس التي أوقفت عقب حادث لطائرة من هذا الطراز تابعة لشركة“ألاسكا أيرلاينز”.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أنه مع إعلان الوكالة الأميركية عن بروتوكولات الفحص المفصلة لطائرة بوينج 737 ماكس 9، أصدرت شركة طيران يونايتد إيرلاينز بيانا توقعت فيه عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق، اعتبارا من الأحد المقبل.

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ومن جانبه، قال توبي إنكفيست كبير مسؤولي العمليات في شركة يونايتد“سنعيد كل طائرة من طراز ماكس 9 إلى الخدمة بمجرد اكتمال عملية التدقيق الشاملة هذه”.

يشار إلى أن إعلان إدارة الطيران الفدرالية يعد خطوة هامة إثر وقفها 171 طائرة من طراز ماكس 9 ردًا على حادث 5 يناير الذي تعرضت له طائرة بوينج 737 ماكس 9 تابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز.