إدارة الطيران الأمريكية تسمح بتحليق بوينج 737 ماكس الأحد المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية برنامج فحص شامل يسمح بإعادة تحليق طائرات بوينج 737 ماكس التي أوقفت عقب حادث لطائرة من هذا الطراز تابعة لشركة“ألاسكا أيرلاينز”.
وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أنه مع إعلان الوكالة الأميركية عن بروتوكولات الفحص المفصلة لطائرة بوينج 737 ماكس 9، أصدرت شركة طيران يونايتد إيرلاينز بيانا توقعت فيه عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق، اعتبارا من الأحد المقبل.
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ومن جانبه، قال توبي إنكفيست كبير مسؤولي العمليات في شركة يونايتد“سنعيد كل طائرة من طراز ماكس 9 إلى الخدمة بمجرد اكتمال عملية التدقيق الشاملة هذه”.
يشار إلى أن إعلان إدارة الطيران الفدرالية يعد خطوة هامة إثر وقفها 171 طائرة من طراز ماكس 9 ردًا على حادث 5 يناير الذي تعرضت له طائرة بوينج 737 ماكس 9 تابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز.
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