ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي خلال عام 2023

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- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي خلال عام 2023.
وأوضح في بيان صدر عنه اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجل ارتفاعاً نسبته 1.28% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 120.49 خلال عام 2023 (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة الأكثر تأثيراً في الرقم القياسي، سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 4.55%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 2.22%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.40%، إذ انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 6.75%، وأسعار منتجات الخشب بمقدار 4.55%، على الرغم من ارتفاع أسعار الإسمنت والجير والجبص بنسبة 12.11% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً نسبته 1.16% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 119.52 خلال عام 2023 (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة الأكثر تأثيراً في الرقم القياسي، سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 4.55%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 2.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.44%، إذ انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 6.75%، وأسعار منتجات الخشب بمقدار 5.04%، على الرغم من ارتفاع أسعار الإسمنت والجير والجبص بنسبة 12.11% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً نسبته 0.14% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 120.21 خلال عام 2023 (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة الأكثر تأثيراً في الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 3.58%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 2.21%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.47%، إذ انخفضت أسعار منتجات الخشب بمقدار 14.75%، وأسعار الحديد والصلب بمقدار 6.75%، على الرغم من ارتفاع أسعار الإسمنت والجير والجبص بنسبة 11.96% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً حاداً نسبته 2.32% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 117.01 خلال عام 2023 (شهر الأساس كانون الأول 2008 = 100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 8.42%، وسجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها ارتفاعاً حاداً نسبته 3.04%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 2.67%، وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.27%، إذ ارتفعت أسعار الإسمنت بنسبة 12.10%، وأسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 4.34%، في حين انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 6.73% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.51% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 129.49 خلال عام 2023 (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).
وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.25%، إذ ارتفعت أسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 4.38%، في حين انخفضت أسعار أنابيب البلاستيك والحديد بمقدار 0.62%، وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.24%، إذ انخفضت أسعار الحديد بمقدار 6.85% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي ارتفاعاً نسبته 1.94% خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات الصرف الصحي 116.14 خلال عام 2023 (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100)، إذ ارتفعت أسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 4.38%، وأسعار مواد الطمم بنسبة 2.44%، وأسعار أنابيب البلاستيك والباطون بنسبة 1.83%، وأسعار الحفريات بنسبة 1.81%.
انخفاض مؤشر الأسعار خلال شهر كانون الأول الماضي
فيما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر كانون الأول 2023، مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.93 مقارنة بـ121.39 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.47%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.29%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً مقداره 0.36% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.90 مقارنة بـ120.33 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.42%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.25%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.33، مقارنة بـ120.52 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.46%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.39%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.59% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضاً مقداره 0.52% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 118.03 مقارنة
بـ118.65 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 3.62%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.57%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.10%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها استقراراً خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.43% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 130.23 مقارنة بـ130.79 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).
وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.46%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 121.14 مقارنة بـ121.70 خلال الشهر السابق، كما سجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.42%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 134.36 مقارنة بـ134.92 خلال الشهر السابق.
وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.66% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 116.98 مقارنة بـ117.76 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).
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