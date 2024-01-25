ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي خلال عام 2023

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي خلال عام 2023.

وأوضح في بيان صدر عنه اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجل ارتفاعاً نسبته 1.28% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 120.49 خلال عام 2023 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة الأكثر تأثيراً في الرقم القياسي، سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 4.55%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 2.22%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.40%، إذ انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 6.75%، وأسعار منتجات الخشب بمقدار 4.55%، على الرغم من ارتفاع أسعار الإسمنت والجير والجبص بنسبة 12.11% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً نسبته 1.16% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 119.52 خلال عام 2023 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة الأكثر تأثيراً في الرقم القياسي، سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 4.55%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 2.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.44%، إذ انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 6.75%، وأسعار منتجات الخشب بمقدار 5.04%، على الرغم من ارتفاع أسعار الإسمنت والجير والجبص بنسبة 12.11% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً نسبته 0.14% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 120.21 خلال عام 2023 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة الأكثر تأثيراً في الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 3.58%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 2.21%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.47%، إذ انخفضت أسعار منتجات الخشب بمقدار 14.75%، وأسعار الحديد والصلب بمقدار 6.75%، على الرغم من ارتفاع أسعار الإسمنت والجير والجبص بنسبة 11.96% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً حاداً نسبته 2.32% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 117.01 خلال عام 2023 (شهر الأساس كانون الأول 2008 = 100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 8.42%، وسجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها ارتفاعاً حاداً نسبته 3.04%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 2.67%، وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.27%، إذ ارتفعت أسعار الإسمنت بنسبة 12.10%، وأسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 4.34%، في حين انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 6.73% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.51% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 129.49 خلال عام 2023 (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.25%، إذ ارتفعت أسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 4.38%، في حين انخفضت أسعار أنابيب البلاستيك والحديد بمقدار 0.62%، وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.24%، إذ انخفضت أسعار الحديد بمقدار 6.85% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي ارتفاعاً نسبته 1.94% خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات الصرف الصحي 116.14 خلال عام 2023 (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100)، إذ ارتفعت أسعار الإسفلت ومنتجاته بنسبة 4.38%، وأسعار مواد الطمم بنسبة 2.44%، وأسعار أنابيب البلاستيك والباطون بنسبة 1.83%، وأسعار الحفريات بنسبة 1.81%.

انخفاض مؤشر الأسعار خلال شهر كانون الأول الماضي

فيما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر كانون الأول 2023، مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.93 مقارنة بـ121.39 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.47%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.29%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً مقداره 0.36% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.90 مقارنة بـ120.33 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.42%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.25%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.33، مقارنة بـ120.52 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.46%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.39%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.59% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضاً مقداره 0.52% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 118.03 مقارنة

بـ118.65 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 3.62%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.57%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.10%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها استقراراً خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.43% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 130.23 مقارنة بـ130.79 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.46%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 121.14 مقارنة بـ121.70 خلال الشهر السابق، كما سجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.42%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 134.36 مقارنة بـ134.92 خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.66% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 116.98 مقارنة بـ117.76 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).