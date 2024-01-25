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الاحتلال يحتجز فتاتين قرب روابي شمال رام الله

1/25/2024 4:16:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتاتين قرب مدينة روابي شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة قرب دوار روابي نصبت حاجزا عسكريا، واحتجزت فتاتين من قرية مزارع النوباني.

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