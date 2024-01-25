الاحتلال يحتجز فتاتين قرب روابي شمال رام الله
التاريخ
1/25/2024 4:16:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتاتين قرب مدينة روابي شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة قرب دوار روابي نصبت حاجزا عسكريا، واحتجزت فتاتين من قرية مزارع النوباني.
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