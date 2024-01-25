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الاحتلال يهدم منشأة زراعية جنوب قلقيلية

1/25/2024 4:16:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN-
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة زراعية في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من القرية، وهدمت منشأة زراعية مساحتها أكثر من دونمين، تعود للشقيقين "محمد وحسن" نبيل حنون، بحجة البناء دون ترخيص.


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