حالة الطقس: أجواء باردة ومنخفض جوي آخر في ساعات الليل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا وباردا، وتسقط بمشيئة الله امطار متفرقة على بعض المناطق على فترات، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي آخر، لذا يكون الجو غائماَ جزئياً الى غائم، شديد البرودة وماطراً على فترات، وتشتد غزارة الامطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد خلال ساعات الليل المتأخرة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ويوم غد الجمعة، يتعمق تأثير المنخفض الجوي، لذا يكون الجو عاصفاً وماطرا وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

أما يوم السبت فيستمر تأثير المنخفض الجوي، لذا يكون الجو عاصفاً وماطرا وبارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، يوم الأحد، لذا يكون الجو ماطرا شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤيا الأفقية.



