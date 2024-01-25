الاحتلال يعدم شابا ويعتقل شقيقه جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أفادت مصادر طبية باستشهاد شابٍ ،اليوم الخميس، في قرية بير الباشا غرب جنين.
وقالت وزارة الصحة إن الشاب وسام وليد محمد خشان (24 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال في بلدة بير الباشا قضاء جنين.
وبحسب مصادر محلية، استشهد الشهيد خشان بعد إصابته خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرته داخل منزله
وأفادت مصادر محلية أن أصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة سمعت خلال محاصرة المنزل، حيث رفض الشهيد تسليم نفسه وخاض اشتباكًا مع القوات الخاصة التي حاصرت المنزل واعتقلت شقيقه الأسير المحرر أحمد الخشان.
وذكرت مصادر محلية أن الشهيد وسام الخشان أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وهو أحد عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام في جنين.
وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزل الشهيد ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة لداخل القرية وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنزل المحاصر.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين فجر اليوم وتصدت المقاومة في جنين لاقتحام واسع لمدينة ومخيم جنين، تخللها عمليات تخريب واسعة في البنية التحتية.
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