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الاحتلال يعدم شابا ويعتقل شقيقه جنوب جنين

1/25/2024 4:16:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أفادت مصادر طبية باستشهاد شابٍ ،اليوم الخميس، في قرية بير الباشا غرب جنين.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب وسام وليد محمد خشان (24 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال في بلدة بير الباشا قضاء جنين.
وبحسب مصادر محلية، استشهد الشهيد خشان بعد إصابته خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرته داخل منزله

وأفادت مصادر محلية أن أصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة سمعت خلال محاصرة المنزل، حيث رفض الشهيد تسليم نفسه وخاض اشتباكًا مع القوات الخاصة التي حاصرت المنزل واعتقلت شقيقه الأسير المحرر أحمد الخشان.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد وسام الخشان أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وهو أحد عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام في جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزل الشهيد ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة لداخل القرية وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنزل المحاصر.


واقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين فجر اليوم وتصدت المقاومة في جنين لاقتحام واسع لمدينة ومخيم جنين، تخللها عمليات تخريب واسعة في البنية التحتية.


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