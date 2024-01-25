منخفض عميق غداً .. والأرصاد تحذر من سرعة الرياح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي قبرصي عميق غداً الجمعة.



وأضاف آل خطاب خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن المنخفض الجوي القادم إلى المملكة سيحمل أمطار غزيرة ورياح شديدة على المناطق الوسطى وستمتد إلى الشمال .



وأشار إلى أن المنخفض يتمركز شرق جزيرة قبرص، مؤكداً أن أغلب المنخفضات الجوية القادمة إلى المملكة عادة تكون متمركزة فوق جزيرة قبرص.



ولفت أن سرعة الرياح خلال المنخفض قد تتجاوز سرعتها حاجز 65 كم/ساعة، محذرا من خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها واتخاذ الحيطة من أي جسم قابل للتطاير.



وأكد أن المنخفض سيضعف تأثيره يوم السبت القادم، مشيراً أن الأسبوع القادم سيكون أسبوعاً ماطراً.



وحذر من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.



كما حذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب و الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وغزارة الأمطار.

