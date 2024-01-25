السرحان: نتائج الشامل تخضع لعمليات التدقيق ونسب النجاح مطمئنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
أكد مدير وحدة التعليم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور حسين سرحان أن استخراج نتائج الشامل يتم في المرحلة النهائية والنتائج الأولية مطمئنة .
وأوضح السرحان بحديث لـ "الوكيل الاخباري" ان استخراج النتائج تم بعد دراسة ملاحظات الطلبة الالكترونية على الاسئلة وتحليل الاجابات وفقا لمعامل الصعوبة .
كما أشار إلى أنه يتم حالياً تدقيق ومطابقة هذه النتائج، خاصةً بالنسبة للطلاب الذين قدموا ورقة أو أكثر من المعيدين وذلك للتحقق من ترحيل علاماتهم السابقة وفقا للأصول وكذلك مطابقة حالات الغياب مع الكشوفات الرسمية التي وردت من مراكز الامتحان .
وختم السرحان بالتأكيد على ان الجامعة ستعلن اليوم المحدد للنتائج بعد الانتهاء من كافة الترتيبات ، مرجحاً صدورها الاسبوع القادم
وكان قد تقدم نحو 6320 طالبا وطالبة للدورة الشتوية الحالية وهي من أكبر الدورات الامتحانية.
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