السرحان: نتائج الشامل تخضع لعمليات التدقيق ونسب النجاح مطمئنة

MENAFN - Al Wakeel News)أكد مدير وحدة التعليم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور حسين سرحان أن استخراج نتائج الشامل يتم في المرحلة النهائية والنتائج الأولية مطمئنة .وأوضح السرحان بحديث لـ "الوكيل الاخباري" ان استخراج النتائج تم بعد دراسة ملاحظات الطلبة الالكترونية على الاسئلة وتحليل الاجابات وفقا لمعامل الصعوبة .كما أشار إلى أنه يتم حالياً تدقيق ومطابقة هذه النتائج، خاصةً بالنسبة للطلاب الذين قدموا ورقة أو أكثر من المعيدين وذلك للتحقق من ترحيل علاماتهم السابقة وفقا للأصول وكذلك مطابقة حالات الغياب مع الكشوفات الرسمية التي وردت من مراكز الامتحان .



وختم السرحان بالتأكيد على ان الجامعة ستعلن اليوم المحدد للنتائج بعد الانتهاء من كافة الترتيبات ، مرجحاً صدورها الاسبوع القادم



وكان قد تقدم نحو 6320 طالبا وطالبة للدورة الشتوية الحالية وهي من أكبر الدورات الامتحانية.