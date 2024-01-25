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باسم ياخور يعلن إنتهاء تصوير العربجي 2

1/25/2024 3:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع اقتراب الموسم الرمضاني الجديد 2024، وبعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل العربجي، أعلن باسم ياخور يوم الاربعاء عبر السوشال ميديا انتهاء تصوير الحزء الثاني، كاشفاً عن صعوبات عاشها فريق العمل خلال إنجاز المسلسل.

وشارك باسم متابعيه عبر حسابه الخاص على إنستغرام مقطعاً بيّن بعض اللقطات خلال تصوير العربجي بجزئه الثاني، كما تحدث عن الصعوبات التي واجهت فريق العمل والممثلين في الاماكن العالية التي تم التصوير فيها.

ET بالعربي

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