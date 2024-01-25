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الصومال: مقتل 20 مسلحاً من حركة الشباب في عملية أمنية

1/25/2024 3:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم (الخميس)، إن 20 مسلحاً من حركة ((الشباب)) قُتلوا في عملية أمنية نفذتها أجهزة المخابرات العامة والأمن، وفق ما أفادت به ((وكالة أنباء العالم العربي)).


وأضافت الوكالة أن الضربة دمرت مركز الاتصالات والمنشآت الخاصة بتصنيع المتفجرات الخاصة بـ((الشباب)).


وتشن ((الشباب)) أعمال عنف بالصومال منذ عام 2006، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة مساحات واسعة من أراضٍ استطاعت الحركة السيطرة عليها.

الشرق الأوسط

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