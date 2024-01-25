الصومال: مقتل 20 مسلحاً من حركة الشباب في عملية أمنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم (الخميس)، إن 20 مسلحاً من حركة ((الشباب)) قُتلوا في عملية أمنية نفذتها أجهزة المخابرات العامة والأمن، وفق ما أفادت به ((وكالة أنباء العالم العربي)).
وأضافت الوكالة أن الضربة دمرت مركز الاتصالات والمنشآت الخاصة بتصنيع المتفجرات الخاصة بـ((الشباب)).
وتشن ((الشباب)) أعمال عنف بالصومال منذ عام 2006، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة مساحات واسعة من أراضٍ استطاعت الحركة السيطرة عليها.
الشرق الأوسط
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