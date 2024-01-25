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وكالات: السنوار متقدم على الاستخبارات الإسرائيلية بـخطوة واحدة

1/25/2024 3:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت شبكة أمريكية، بأن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة الذي يعتقد أنه مهندس عملية 7 أكتوبر تمكن من البقاء متقدما بخطوة على الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات، التي لم تنجح في الوصول إليه منذ 4 أشهر.


وقالت الشبكة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين: "السنوار وغيره من قادة حماس كانوا على الأرجح متواجدين بالقرب من النفق المكتشف مؤخرا في خان يونس، مع رهائن إسرائيليين".


ووفقا لها، فإن "حماس بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على اتصالات السنوار مع قادتها السياسيين في الدوحة، دون أن تكتشفها المخابرات الإسرائيلية".

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