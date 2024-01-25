وكالات: السنوار متقدم على الاستخبارات الإسرائيلية بـخطوة واحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت شبكة أمريكية، بأن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة الذي يعتقد أنه مهندس عملية 7 أكتوبر تمكن من البقاء متقدما بخطوة على الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات، التي لم تنجح في الوصول إليه منذ 4 أشهر.
وقالت الشبكة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين: "السنوار وغيره من قادة حماس كانوا على الأرجح متواجدين بالقرب من النفق المكتشف مؤخرا في خان يونس، مع رهائن إسرائيليين".
ووفقا لها، فإن "حماس بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على اتصالات السنوار مع قادتها السياسيين في الدوحة، دون أن تكتشفها المخابرات الإسرائيلية".
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