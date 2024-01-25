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أحمد حلمي يدعم منى زكي في 'رحلة 404'

1/25/2024 3:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلق يوم الأربعاء، العرض الخاص بفيلم "رحلة 404"، بحضور أبطال وصناع الفيلم، بإحدى دور العرض، على أن يبدأ عرضه بدور السينما المصرية، اليوم الخميس، ودور السينما العربية يوم 1 فبراير (شباط) المقبل.
وكان في مقدمة الحضور بالعرض الخاص للفيلم، الفنانة منى زكي التي تؤدي دور البطولة، وزوجها الفنان أحمد حلمي، الذي حرص على دعمها في أول فيلم لها هذا العام، والمخرج هاني خليفة، وجيهان الشماشرجي، والمنتج محمد حفظي، والسيناريست مدحت العدل، ونجوم آخرون.

وفي سياق عرض الفيلم، قالت منى زكي لوسائل إعلام "اللي حمسني إن سيناريو الفيلم مختلف، ومكتوب بطريقة بسيطة لكن وراها فلسفة"، مضيفة "وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للنص".

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