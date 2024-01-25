أحمد حلمي يدعم منى زكي في 'رحلة 404'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلق يوم الأربعاء، العرض الخاص بفيلم "رحلة 404"، بحضور أبطال وصناع الفيلم، بإحدى دور العرض، على أن يبدأ عرضه بدور السينما المصرية، اليوم الخميس، ودور السينما العربية يوم 1 فبراير (شباط) المقبل.
وكان في مقدمة الحضور بالعرض الخاص للفيلم، الفنانة منى زكي التي تؤدي دور البطولة، وزوجها الفنان أحمد حلمي، الذي حرص على دعمها في أول فيلم لها هذا العام، والمخرج هاني خليفة، وجيهان الشماشرجي، والمنتج محمد حفظي، والسيناريست مدحت العدل، ونجوم آخرون.
وفي سياق عرض الفيلم، قالت منى زكي لوسائل إعلام "اللي حمسني إن سيناريو الفيلم مختلف، ومكتوب بطريقة بسيطة لكن وراها فلسفة"، مضيفة "وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للنص".
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