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8 أيام تحت الأنقاض .. انتشال شاب حيا بخان يونس

1/25/2024 3:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمكّن أهالي بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة أمس الأربعاء، من انتشال شاب فلسطيني حيا بعد أن قضى 8 أيام كاملة تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.


ونقل سكان البلدة الشاب المصاب إلى المستشفى بسيارة مدنية، وبدت على جسده أعراض الهزال والضعف الشديد.


ومع اشتداد العدوان الإسرائيلي على خان يونس بالأيام الماضية، لم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إلى المنازل التي يستهدفها الاحتلال، لا سيما مع إطلاق جنود الاحتلال النار على كل من يتحرك، واستهداف سيارات الإسعاف.


وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر عن استشهاد 25 ألفا و700 شهيد، وإصابة 63 ألفا و740 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن الدمار الهائل، والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي سببها القصف الجوي والمدفعي للاحتلال.


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