إعلام إسرائيلي: حماس تعلق المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة

إعلام إسرائيلي: حماس تعلق المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة
التاريخ
1/25/2024 3:10:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قطر أبلغت تل أبيب بأن "حماس" قررت تعليق المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة.
وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن حماس طالبت بسحب القوات الإسرائيلية كافة من قطاع غزة منذ المرحلة الأولى.
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