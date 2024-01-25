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إعلام إسرائيلي: حماس تعلق المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة

1/25/2024 3:10:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قطر أبلغت تل أبيب بأن "حماس" قررت تعليق المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن حماس طالبت بسحب القوات الإسرائيلية كافة من قطاع غزة منذ المرحلة الأولى.

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