تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات طير حرفا، وعلما الشعب، والضهيرة، ومنطقة البطيشية.

وشهدت الليلة الماضية حتى صباح اليوم تحليقا للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وقصف مدفعي طال أطراف بلدات طيرحرفا، والجبين، ويارين، والبستان، وعلما الشعب.



