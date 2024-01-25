تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدد من البلدات جنوب لبنان.
واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات طير حرفا، وعلما الشعب، والضهيرة، ومنطقة البطيشية.
وشهدت الليلة الماضية حتى صباح اليوم تحليقا للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وقصف مدفعي طال أطراف بلدات طيرحرفا، والجبين، ويارين، والبستان، وعلما الشعب.
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