هدمت 1100 بناية.. إسرائيل تعمل على إنشاء المنطقة العازلة في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يعمل حالياً على إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، وهدم حوالي 1100 بناية قريبة من الحدود على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة ضد أي تقليص طويل المدى لأراضي القطاع.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن هذا الموضوع يعد أحد مجالات الخلاف العديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة التي قالت مراراً إنها ستعارض أي تحركات تؤدي إلى تقليص أراضي غزة.
ونقلت الصحيفة تصريحات جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي؛ إذ قال: "لا نريد أن نرى تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال".
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بهدم حوالي 1100 مبنى من أجل استخدام المساحات المتاحة كمنطقة عازلة.
وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" التقارير المتداولة حول إنشاء إسرائيل للمنطقة العازلة، وقالت في تقرير نشرته اليوم الخميس، "حذر المسؤولون الأمريكيون من أن تحويل الحدود على طول قطاع غزة إلى منطقة محظورة، من شأنه أن يعمق مخاوف الفلسطينيين من أن إسرائيل تعتزم احتلال كل أو جزء من القطاع المزدحم؛ الأمر الذي يجعل من الصعب إقناع الحكومات العربية بالمساعدة في إعادة بناء القطاع".
وذكرت أن المنطقة العازلة المحتملة تقع بالقرب من خان يونس أكبر مدينة في جنوب غزة.
ووفقاً للخبير في شؤون الحدود الإسرائيلية شاؤول أرييلي، وهو عقيد سابق خدم في قطاع غزة، فإن إنشاء منطقة عازلة دائمة داخل غزة سيكون على الأرجح غير قانوني بحسب القانون الدولي.
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