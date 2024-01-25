هدمت 1100 بناية.. إسرائيل تعمل على إنشاء المنطقة العازلة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يعمل حالياً على إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، وهدم حوالي 1100 بناية قريبة من الحدود على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة ضد أي تقليص طويل المدى لأراضي القطاع.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن هذا الموضوع يعد أحد مجالات الخلاف العديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة التي قالت مراراً إنها ستعارض أي تحركات تؤدي إلى تقليص أراضي غزة.

ونقلت الصحيفة تصريحات جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي؛ إذ قال: "لا نريد أن نرى تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بهدم حوالي 1100 مبنى من أجل استخدام المساحات المتاحة كمنطقة عازلة.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" التقارير المتداولة حول إنشاء إسرائيل للمنطقة العازلة، وقالت في تقرير نشرته اليوم الخميس، "حذر المسؤولون الأمريكيون من أن تحويل الحدود على طول قطاع غزة إلى منطقة محظورة، من شأنه أن يعمق مخاوف الفلسطينيين من أن إسرائيل تعتزم احتلال كل أو جزء من القطاع المزدحم؛ الأمر الذي يجعل من الصعب إقناع الحكومات العربية بالمساعدة في إعادة بناء القطاع".

وذكرت أن المنطقة العازلة المحتملة تقع بالقرب من خان يونس أكبر مدينة في جنوب غزة.

ووفقاً للخبير في شؤون الحدود الإسرائيلية شاؤول أرييلي، وهو عقيد سابق خدم في قطاع غزة، فإن إنشاء منطقة عازلة دائمة داخل غزة سيكون على الأرجح غير قانوني بحسب القانون الدولي.



