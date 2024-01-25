بعد انخفاض الغرام 40 قرشاً .. تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية بمقدار ثلاثة دنانير بعد انخفاض سعر غرام الذهب بمقدار 40 قرشًا في الأردن اليوم الخميس .
حيث وصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 333 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 293 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين عام النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلباً اليوم عند 41 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.3 دينارا للشراء منهم .
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