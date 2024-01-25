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انهيار كبير قد يضرب البيتكوين مع نهاية 2024

1/25/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم " بيتكوين" إلى أقل من 40 ألف دولار خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تحوم حول هذا المستوى منذ عدة أيام، فيما يعتقد العديد من مستثمري التجزئة في استطلاع، أنها تتجه نحو انخفاض كبير بحلول نهاية العام الجاري.
وجاء ذلك في ظل تباين أسعار العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث ما زالت تشهد تقلبات ملحوظ منذ إطلاق صناديق البيتكوين رسميًا في الولايات المتحدة.
يعتقد أكثر من ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن عملة البيتكوين ستنهار إلى أقل من 20 ألف دولار مع بداية العام القادم.
وقال حوالي 15% من الأشخاص إنهم يتوقعون أن يتراوح السعر بين 40 ألف دولار و75 ألف دولار بحلول نهاية العام.




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