الرئيس الأرجنتيني يتلقى إضرابًا عامًا كبيراً واحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية

(MENAFN
) يواجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تحديًا كبيرًا مع إضراب عام ومظاهرات واسعة النطاق تجتاح البلاد، احتجاجًا على نهجه الاقتصادي الليبرالي بشكل ملحوظ, ويتوقع أن تجلب هذه الحركة، التي يقودها اتحاد العمل العام يضم 7 ملايين عضو، بدعم من نقابات أخرى وحركات يسارية راديكالية ومنظمات اجتماعية، عشرات الآلاف من المحتجين إلى قلب بوينس آيرس، مع مظاهرات مماثلة مخططة في عدة مدن أرجنتينية أخرى, وقد تمت إصدار دعوات لتنظيم تجمعات تضامن في عواصم أجنبية، بما في ذلك مدريد وباريس وبروكسل، مما يبرز صدى الاحتجاج على الصعيدين الوطني والدولي.
كما تأتي هذه الاضطرابات بعد نحو شهرين ونصف من تولي الرئيس ميلي المنصب، حيث قدم مجموعة شاملة من مشروعات القوانين الهادفة إلى تفكيك الضوابط الاقتصادية, وتشمل هذه الإجراءات تخفيضًا كبيرًا في قيمة العملة بنسبة 54 في المائة وفرض إجراءات تقشف من مختلف الزوايا, وقد تم الاعتراف بالاستياء العام الواسع، الذي يتسم بشعور بالغضب والإحباط، من قبل هيكتور داير، الأمين العام لاتحاد العمل العام، الذي يعتقد أن هذا الاستياء يمتد على نطاق واسع في طبقات العمل.
في حين أن أهمية هذا الإضراب تتجاوز النزاع العمالي العادي؛ إذ يعتبر بيانًا قويًا يشير إلى أن الشعب الأرجنتيني غير مستعد للصمت في وجه السياسات الاقتصادية التي أثارت احتجاجات واسعة النطاق, وقد أكدت إستيلا دي كارلوتو، شخصية بارزة في المجتمع الأرجنتيني وزعيمة حركة "جدات ميدان دي مايو"، أهمية الوضع عندما وصفت الرئيس بأنه "يرغب في بيع البلاد بأكملها", وبالتالي، يُنظر إلى الاحتجاج والإضراب على أنهما تعبير جماعي عن المقاومة ضد ما يُدرك كخطة اقتصادية ليبرالية جداً أثارت معارضة كبيرة من الجمهور.
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