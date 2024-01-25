شيكابالا وفيرمينيو يحضران المؤتمر الصحفي الخاص بكأس دبي للتحدي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك المصري، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض، وزميله عمر جابر، والبرازيلي فيرمينيو نجم أهلي جدة السعودي، إلى مقر مجلس دبي الرياضي، للتواجد في المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة كأس دبي للتحدي.
وتقام البطولة في الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بمشاركة أندية الزمالك المصري والرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.
ويتواجد في المؤتمر، بخلاف المذكورين ممثلي ناديي الرجاء المغربي ووهان ثري الصيني.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي، الجمعة 26 يناير على إستاد آل مكتوم، فيما يلتقي السبت الأهلي ووهان ثري تاونز، وتلعب يوم الأحد 28 يناير مباراتي المركز الثالث، والنهائي.
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