شيكابالا وفيرمينيو يحضران المؤتمر الصحفي الخاص بكأس دبي للتحدي

حضر معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك المصري، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض، وزميله عمر جابر، والبرازيلي فيرمينيو نجم أهلي جدة السعودي، إلى مقر مجلس دبي الرياضي، للتواجد في المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة كأس دبي للتحدي.

وتقام البطولة في الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بمشاركة أندية الزمالك المصري والرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

ويتواجد في المؤتمر، بخلاف المذكورين ممثلي ناديي الرجاء المغربي ووهان ثري الصيني.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي، الجمعة 26 يناير على إستاد آل مكتوم، فيما يلتقي السبت الأهلي ووهان ثري تاونز، وتلعب يوم الأحد 28 يناير مباراتي المركز الثالث، والنهائي.

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