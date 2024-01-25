الإعدام لرجل حرق استوديو رسوم متحركة في اليابان خلف 36 قتيلاً

قضت محكمة يابانية اليوم الخميس بإعدام رجل بعد إدانته بارتكاب جرائم قتل وجرائم أخرى في هجوم مروع بإشعال نيران في استوديو للرسوم المتحركة في كيوتو باليابان ما أسفر عن مقتل 36 شخصا.

قالت محكمة منطقة كيوتو إنها وجدت المدعى عليه، شينجي أوبا، يتمتع بسلامة قواه العقلية لمواجهة العقوبة على الجرائم، وأعلنت عقوبة الإعدام بعد استراحة في جلسة من جزأين يوم الخميس.

اقتحم أوبا الاستوديو رقم 1 لشركة كيوتو للرسوم المتحركة في 18 يوليو 2019، وأشعل النار فيه. ويعتقد أن العديد من الضحايا ماتوا بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون. وأصيب أكثر من 30 شخصا آخرين بحروق بالغة.

قال القاضي كيسوكي ماسودا إن أوبا أراد أن يصبح روائيا لكنه لم ينجح في ذلك، وسعى للانتقام، معتقدا أن شركة استوديو كيوتو للرسوم المتحركة سرقت الروايات التي قدمها ضمن مسابقة للشركة، وفقا لهيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

ذكرت الهيئة أيضا أن أوبا، الذي كان عاطلا عن العمل ويعاني ماليا بعد تغيير وظائفه بشكل متكرر، خطط لهجوم منفصل على محطة قطار شمال طوكيو قبل شهر من هجوم الحريق المتعمد على استوديو الرسوم المتحركة.

قالت المحكمة في منطوق الحكم إن أوبا خطط للهجومين بعد دراسة القضايا الجنائية السابقة التي تنطوي على حريق متعمد، مشيرة إلى أن العملية أظهرت أن أوبا خطط لارتكاب الجريمة وكان يتمتع بسلامة قواه العقلية.

قال القاضي، بحسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن "الهجوم الذي حول الاستوديو على الفور إلى جحيم وأزهق أرواحا غالية لـ 36 شخصا، سبب لهم ألما لا يوصف".

أصيب أوبا، 45 عاما، بحروق شديدة ودخل المستشفى لمدة 10 أشهر قبل اعتقاله في مايو 2020. ومثل أمام المحكمة على كرسي متحرك.

وقال محامو الدفاع عن أوبا إنه لا يتمتع بسلامة قواه العقلية لتحمل المسؤولية الجنائية.



