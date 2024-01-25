«المعاشات»: غداً الجمعة صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير الجاري غداً الجمعة بقيمة إجمالية تبلغ (748,951,113.20) درهما، بزيادة قدرها (68,016,776) درهما عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (680,934,337.51) درهما.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (46,651) مستفيداً، بزيادة قدرها (700) مستفيد عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,951) مستفيداً.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.





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