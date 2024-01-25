«إيدج»: توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوريد 200 طائرة هليكوبتر بدون طيار

وقعت ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عقداً تاريخياً لتوريد 200 نظاماً لطائرات الهليكوبتر بدون طيار من طراز HT-100 وHT-750 لوزارة الدفاع، كجزء من صفقة مهمة تعد أكبر صفقة على الإطلاق لأنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار، لتعزيز قدراتها في الطيران العمودي. وسيتم تصنيع أنظمة الطيران العمودي بدون طيار من قبل شركة "أنافيا" التابعة لـمجموعة ايدج والتي تتخذ مقرها في سويسرا وتختص بتطوير وتصنيع الأنظمة الجوية المستقلة.

وتعد طائرات HT-100 المدمجة وHT-750 الأكبر حجماً من أنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار متعددة الأدوار حيث تستخدم لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية، وهي مصممة لنقل الحمولات الثقيلة مع الحفاظ على استقرار ممتاز للطيران - مما يُرسي معايير فائقة لأنظمة الطيران بدون طيار.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في ايدج: "تُمثّل هذه الصفقة التاريخية محطة بارزة ومهمة لكل من أنظمة HT-100 وHT-750 ولمجموعة ايدج، فهي أول طلبية من وزارة الدفاع الإماراتية لشراء هذه الطائرات المتطورة، وأكبر طلبية على الإطلاق لشركة "أنافيا"، مما يعزز ثقة العملاء حول العالم بهذه المنتجات الاستثنائية. كما تُجسد الطلبية استراتيجية مجموعة ايدج في السعي إلى إقامة شراكات قوية، ذات منفعة متبادلة في جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا النهج متماثلا حيث تمكنّا من خلال شراكتنا مع أنافيا، بتوسيع نطاق قدراتنا التكنولوجية عبر مجالات متعددة، مع ضمان النمو المستدام لكلا الطرفين. كما تتيح للمجموعة القيام بدورها في تطوير القدرات السيادية في المجالات الجوية والبرية والبحرية".

يُذكر أنه في نوفمبر 2023، استحوذت مجموعة ايدج على حصة أغلبية قدرها 52% في شركة "أنافيا "التي تقوم بتطوير وتصنيع طائرات هليكوبتر بدون طيار قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والنقل الحساسة، فضلاً عن كونها قابلة للتكيف بسهولة عبر محفظة ايدج المتنوعة من الأنظمة الجوية والبرية والبحرية، مما يعزز مكانة ايدج كشركة رائدة في السوق في مجال الأنظمة ذاتية القيادة.





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