واشنطن تدعو لحماية المدنيين بعد اعتداء إسرائيلي على ملجأ للأمم المتحدة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 25 كانون الثاني (بترا) - دعت الولايات المتحدة إلى "حماية" مواقع الأمم المتحدة والمدنيين، بعد اعتداء إسرائيلي على ملجأ أقامته الأمم المتحدة للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص.

ونقلت واشنطن تايمز، عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قوله للصحفيين "إن الحادثة مقلقة للغاية".

وقال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة توماس وايت "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص، وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين".

بدوره، دان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني القصف، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى.

وأضاف باتيل "يجب حماية المدنيين واحترام المواقع المحمية لمنشآت الأمم المتحدة، وحماية عمال الإغاثة حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة التي يحتاج إليها المدنيون".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

25/01/2024 06:16:08

