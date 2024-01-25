البيت الأبيض: الحوثيون أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 25 كانون الثاني (بترا) - قال البيت الأبيض إن الحوثيين في اليمن أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفن في البحر الأحمر أمس الأربعاء، لكن تم اعتراض اثنين منها فيما أخطأ الثالث هدفه.

ونقلت واشنطن تايمز، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قوله "أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر ، أخطأ صاروخ هدفه، وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية الصاروخين الآخرين".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

25/01/2024 06:09:35

