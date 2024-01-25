البيت الأبيض: الحوثيون أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر

البيت الأبيض: الحوثيون أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر
التاريخ
1/25/2024 2:57:06 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 25 كانون الثاني (بترا) - قال البيت الأبيض إن الحوثيين في اليمن أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفن في البحر الأحمر أمس الأربعاء، لكن تم اعتراض اثنين منها فيما أخطأ الثالث هدفه.
ونقلت واشنطن تايمز، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قوله "أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر ، أخطأ صاروخ هدفه، وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية الصاروخين الآخرين".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
25/01/2024 06:09:35
MENAFN25012024000117011021ID1107766187
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