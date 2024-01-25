الأسرة الطبية تحفر القبور في أراضي مستشفى ناصر المُحاصر تحسبا لمأساة قادمة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 25 كانون الثاني (بترا)- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتجدة، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفى ناصر في خان يونس ما زال مٌحصارا، ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج من المنشأة بسبب القصف المستمر في المنطقة المجاورة، بما في ذلك 400 مريض غسيل كلى بحاجة إلى الدعم.

وأضاف في تقرير إن الموظفين الصحيين يقومون بحفر القبور في أراضي المستشفى بسبب الأعداد الكبيرة من الوفيات المتوقعة، والحاجة إلى إدارة عمليات الدفن.

كما نقل المكتب عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن القوات الإسرائيلية واصلت حصار مقر سيارات الإسعاف ومستشفى الأمل في خان يونس، ما أدى إلى تقييد الحركة في المنطقة.

وأضاف إن مدخل مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعرض للقصف، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وإصابة اثنين آخرين.

وبينت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت إلى مطالبة النازحين بالتبرع بالدم لأنهم غير قادرين على الوصول إلى بنوك الدم وعلاج الجرحى، فيما لم تقدر الفرق الطبية على نقل الإصابات الخطيرة من مستشفى ناصر إلى المرافق الصحية القريبة.

وأشارت التقارير إلى أن المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل في خان يونس تعرضت للقصف وسط قتال عنيف حول المستشفى.

-- (بترا)

م د/ف ج

25/01/2024 06:07:20

