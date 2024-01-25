أجواء ماطرة في أغلب المناطق اليوم وانخفاض ملموس غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع -بإذن الله تعالى- هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

وتتأثر المملكة يوم غد الجمعة، بكتلة هوائية أكثر برودة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء عاصفة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحيانا، مع تحذير عال من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة.

وتبقى المملكة السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء غائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الأمطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد، وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مع استمرار التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

ويحتمل في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 65كم/ساعة ، وفي ساعات المساء والليل تخف شدة الأمطار تدريجيا وتخف سرعة الرياح في المناطق كافة .

كما تبقى درجات الحرارة الأحد، دون معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة رطبة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، بينما يحتمل أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية والشرقية زخات خفيفة من الأمطار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 4، وفي مناطق البادية 18 - 7، وفي مناطق السهول 14 - 8، وفي الأغوار الشمالية 19 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 23 - 14، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

25/01/2024 06:06:52

