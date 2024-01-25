مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها بخصوص المنخفض الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها في ظل تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار يوم غد الخميس، والمنخفض الجوي يوم الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت مديرية الأمن العام إلى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية، والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

وأكدت ضرورة التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار، تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة.

ونوهت إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في جميع المملكة عند الحاجة.

--(بترا)

ل م/ب ع/ هـ ح

24/01/2024 22:30:00

