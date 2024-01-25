مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها بخصوص المنخفض الجوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها في ظل تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار يوم غد الخميس، والمنخفض الجوي يوم الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.
ودعت مديرية الأمن العام إلى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية، والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
وأكدت ضرورة التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار، تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة.
ونوهت إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في جميع المملكة عند الحاجة.
--(بترا)
ل م/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 22:30:00
MENAFN25012024000117011021ID1107766167
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