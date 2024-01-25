هيئة البحرية البريطانية: لا أضرار في حادث البحر الأحمر

هيئة البحرية البريطانية: لا أضرار في حادث البحر الأحمر
التاريخ
1/25/2024 2:56:39 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 24 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب المخا اليمنية ظهر اليوم.
ووفق بيان الهيئة اليوم الأربعاء، فقد أبلغ الربان عن وقوع انفجار على بعد حوالي 100 متر على جانب السفينة الأيمن، مؤكدة أن الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 22:23:53
MENAFN25012024000117011021ID1107766166
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