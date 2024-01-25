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هيئة البحرية البريطانية: لا أضرار في حادث البحر الأحمر

1/25/2024 2:56:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 24 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب المخا اليمنية ظهر اليوم.
ووفق بيان الهيئة اليوم الأربعاء، فقد أبلغ الربان عن وقوع انفجار على بعد حوالي 100 متر على جانب السفينة الأيمن، مؤكدة أن الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 22:23:53

MENAFN25012024000117011021ID1107766166

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