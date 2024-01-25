مؤتة تبدأ برنامج الدبلوم العالي لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 24 كانون الثاني (بترا)- محمد العساسفة وأثير الطراونة- بدأت جامعة مؤتة اليوم الأربعاء بالتعاون مع برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتنفيذ برنامج الدبلوم العالي لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في الأردن/ النسخة الهجينة.
وقال رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور محمد داود المجالي، خلال استقباله وفد الوكالة الأميركية، إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي ملحقا لاتفاقية الموارد المادية التي تم توقيعها في 29 تشرين الثاني من العام الماضي، مشيدا بالاتفاقية وثمارها الإيجابية وخاصة المتعلقة منها بدعم الجامعة في استخدام التكنولوجيا باعتبارها الوسيلة الفضلى لتسهيل متطلبات التحصيل المعرفي وبشكل يعود بالفائدة على المعلمين والذين يمارسون مهنة سامية تتمثل في إعداد جيل واع من الطلبة.
وقال عميد كلية العلوم التربوية، الدكتور عبدالناصر القرالة، إن الطلبة سينهون الفصل الأول من برنامج الدبلوم بواقع 9 ساعات معتمدة عن بُعد، وأما الفصل الثاني فيكون اتمامه وجاهيًا في الجامعة، مشيرا إلى أن البرنامج سيخدم طلبة الجنوب.
وتشكل الوفد الزائر من مدير أول شراكات في الجامعات لانا المومني ومسؤول البرنامج ساندي دبوبش، والفريق المُنفذ للبرنامج، فيما شمل من جامعة مؤتة مدير مركز التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم الدكتور عبادة الحباشنة، ومدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور عادل سلوم، وسناء الصرايرة من القبول والتسجيل، ومدير مركز الحاسوب الدكتور معتز المبيضين ومن دائرة العلاقات مساعد مدير الدائرة ضابط الاتصال مع الوكالة الدكتور ضامن المعايطة.
--(بترا)
م ع/ أ ط/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 22:23:15
MENAFN25012024000117011021ID1107766165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.