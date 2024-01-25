مؤتة تبدأ برنامج الدبلوم العالي لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 24 كانون الثاني (بترا)- محمد العساسفة وأثير الطراونة- بدأت جامعة مؤتة اليوم الأربعاء بالتعاون مع برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتنفيذ برنامج الدبلوم العالي لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في الأردن/ النسخة الهجينة.

وقال رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور محمد داود المجالي، خلال استقباله وفد الوكالة الأميركية، إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي ملحقا لاتفاقية الموارد المادية التي تم توقيعها في 29 تشرين الثاني من العام الماضي، مشيدا بالاتفاقية وثمارها الإيجابية وخاصة المتعلقة منها بدعم الجامعة في استخدام التكنولوجيا باعتبارها الوسيلة الفضلى لتسهيل متطلبات التحصيل المعرفي وبشكل يعود بالفائدة على المعلمين والذين يمارسون مهنة سامية تتمثل في إعداد جيل واع من الطلبة.

وقال عميد كلية العلوم التربوية، الدكتور عبدالناصر القرالة، إن الطلبة سينهون الفصل الأول من برنامج الدبلوم بواقع 9 ساعات معتمدة عن بُعد، وأما الفصل الثاني فيكون اتمامه وجاهيًا في الجامعة، مشيرا إلى أن البرنامج سيخدم طلبة الجنوب.

وتشكل الوفد الزائر من مدير أول شراكات في الجامعات لانا المومني ومسؤول البرنامج ساندي دبوبش، والفريق المُنفذ للبرنامج، فيما شمل من جامعة مؤتة مدير مركز التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم الدكتور عبادة الحباشنة، ومدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور عادل سلوم، وسناء الصرايرة من القبول والتسجيل، ومدير مركز الحاسوب الدكتور معتز المبيضين ومن دائرة العلاقات مساعد مدير الدائرة ضابط الاتصال مع الوكالة الدكتور ضامن المعايطة.

--(بترا)

م ع/ أ ط/ب ع/ هـ ح

24/01/2024 22:23:15