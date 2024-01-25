الخارجية تتابع أوضاع عائلة أردنية تعرضت لحادث سير مؤسف بالسعودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 24 كانون الثاني، (بترا)- قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع أوضاع عائلة أردنية تعرضت لحادث سير مؤسف في منطقة خليص في المملكة العربية السعودية، أسفر عن وفاة ابنتها الطفلة وإصابة الأب والأم وابنهم.
وأوضح السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية ومن خلال القنصلية الأردنية في جدة تتابع مع السلطات السعودية المختصة، ومع المستشفى الذي نقل إليه المصابون أوضاع العائلة، كما باشرت التنسيق لنقل الجثمان والمصابين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيدة رحمها الله، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
--(بترا)
ص خ/ ب ع/ هـ ح
24/01/2024 22:13:30
MENAFN25012024000117011021ID1107766164
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