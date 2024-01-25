الخارجية تتابع أوضاع عائلة أردنية تعرضت لحادث سير مؤسف بالسعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 24 كانون الثاني، (بترا)- قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع أوضاع عائلة أردنية تعرضت لحادث سير مؤسف في منطقة خليص في المملكة العربية السعودية، أسفر عن وفاة ابنتها الطفلة وإصابة الأب والأم وابنهم.

وأوضح السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية ومن خلال القنصلية الأردنية في جدة تتابع مع السلطات السعودية المختصة، ومع المستشفى الذي نقل إليه المصابون أوضاع العائلة، كما باشرت التنسيق لنقل الجثمان والمصابين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيدة رحمها الله، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

--(بترا)

ص خ/ ب ع/ هـ ح

24/01/2024 22:13:30