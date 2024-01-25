المنتخب الوطني تحت سن 17 ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره التونسي وديا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أنهى المنتخب الوطني تحت سن 17 عاما، تدريباته البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة نظيره التونسي وديا عند الخامسة مساء غدٍ الخميس، على ملعب أريانة، تأهبا للتصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.

وأجرى المنتخب تدريبه صباح اليوم الأربعاء، على الملاعب التدريبية في رادس، ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق بعض الجمل التكتيكية للقاء الغد.

وكان المنتخب تعثر في اللقاء الأول أمام نظيره التونسي 1-3، الاثنين الماضي.

وينتظر أن يواجه المنتخب نادي الترجي التونسي السبت المقبل، على أن يختتم معسكره التدريبي في تونس الاثنين الذي يليه.

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 23 لاعبا هم، قصي الحلاحلة، وزياد الزعبي، ومحمد الشلول، وخزرج القاسم، وهشام سلامة، وطارق الدهامشة، وأحمد فريتخ، وياسر الحمبوز، ومهند مصطفى، وعز الدين المصري، وحسين ذيابات، ومحمد أبو الغنم، وأحمد ملكاوي، وزيد الخالدي، وحسن العابورة، وزيد أبو دهيم، وحسام السنجلاوي، ومحمود الطميزي، ومحمد أبو رمح، وقيس الشواشرة، وأحمد الربايعة، وأكرم العواقلة، ومحمد عبيدات.

ويتطلع اتحاد اللعبة، من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.

--(بترا)





ض ع/ب ع/ هـ ح

24/01/2024 21:54:31