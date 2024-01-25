Thursday, 25 January 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الوطني تحت سن 17 ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره التونسي وديا

1/25/2024 2:56:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أنهى المنتخب الوطني تحت سن 17 عاما، تدريباته البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة نظيره التونسي وديا عند الخامسة مساء غدٍ الخميس، على ملعب أريانة، تأهبا للتصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.

وأجرى المنتخب تدريبه صباح اليوم الأربعاء، على الملاعب التدريبية في رادس، ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق بعض الجمل التكتيكية للقاء الغد.

وكان المنتخب تعثر في اللقاء الأول أمام نظيره التونسي 1-3، الاثنين الماضي.

وينتظر أن يواجه المنتخب نادي الترجي التونسي السبت المقبل، على أن يختتم معسكره التدريبي في تونس الاثنين الذي يليه.

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 23 لاعبا هم، قصي الحلاحلة، وزياد الزعبي، ومحمد الشلول، وخزرج القاسم، وهشام سلامة، وطارق الدهامشة، وأحمد فريتخ، وياسر الحمبوز، ومهند مصطفى، وعز الدين المصري، وحسين ذيابات، ومحمد أبو الغنم، وأحمد ملكاوي، وزيد الخالدي، وحسن العابورة، وزيد أبو دهيم، وحسام السنجلاوي، ومحمود الطميزي، ومحمد أبو رمح، وقيس الشواشرة، وأحمد الربايعة، وأكرم العواقلة، ومحمد عبيدات.

ويتطلع اتحاد اللعبة، من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.

--(بترا)


ض ع/ب ع/ هـ ح

24/01/2024 21:54:31

MENAFN25012024000117011021ID1107766163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث