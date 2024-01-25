المنتخب الوطني تحت سن 17 ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره التونسي وديا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أنهى المنتخب الوطني تحت سن 17 عاما، تدريباته البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة نظيره التونسي وديا عند الخامسة مساء غدٍ الخميس، على ملعب أريانة، تأهبا للتصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.
وأجرى المنتخب تدريبه صباح اليوم الأربعاء، على الملاعب التدريبية في رادس، ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق بعض الجمل التكتيكية للقاء الغد.
وكان المنتخب تعثر في اللقاء الأول أمام نظيره التونسي 1-3، الاثنين الماضي.
وينتظر أن يواجه المنتخب نادي الترجي التونسي السبت المقبل، على أن يختتم معسكره التدريبي في تونس الاثنين الذي يليه.
وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 23 لاعبا هم، قصي الحلاحلة، وزياد الزعبي، ومحمد الشلول، وخزرج القاسم، وهشام سلامة، وطارق الدهامشة، وأحمد فريتخ، وياسر الحمبوز، ومهند مصطفى، وعز الدين المصري، وحسين ذيابات، ومحمد أبو الغنم، وأحمد ملكاوي، وزيد الخالدي، وحسن العابورة، وزيد أبو دهيم، وحسام السنجلاوي، ومحمود الطميزي، ومحمد أبو رمح، وقيس الشواشرة، وأحمد الربايعة، وأكرم العواقلة، ومحمد عبيدات.
ويتطلع اتحاد اللعبة، من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 21:54:31
MENAFN25012024000117011021ID1107766163
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