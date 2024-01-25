الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أهمية تفعيل شعار التعلم من أجل السلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في التعليم حظي بحماية دستورية في المملكة، كحق كفله الدستور الأردني، وتوّج بمصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ألزم الدول الأعضاء بإعمال هذا الحق وحمايته.
وأوضح المركز، في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أن هذه المناسبة تعد تكريسا للحق في التعليم الذي يشكل المحرك الأساس لتقدم الشعوب وازدهارها، ويؤدي إعماله إلى محاربة الجهل والفقر، ويؤدي دورا محوريا في عملية التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء.
وثمن المركز التطورات التي شهدها قطاع التعليم في الأردن والسعي الدؤوب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهذا الحق، مؤكدا على توصياته الواردة في تقاريره السنوية فيما يتعلق بالبنية التحتية للمدارس والاستمرار في تطويرها وتحسينها وصولا إلى طموح الأردن المنشود في هذا السياق.
وأشار إلى أنه و بالرغم من أن التعليم حق أساسي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنه في الوقت ذاته شهد الواقع انتهاكات ممنهجة ومتعاقبة لهذا الحق من قبل الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية وبصورة خاصة في قطاع غزة، من خلال تدمير المدارس والجامعات بصورة متعمدة أدت إلى إنهاء وجود أي مرافق عامة تقدم الخدمات التعليمية.
وبهذا الصدد يؤكد المركز وجوب وقف الأعمال الإسرائيلية العدائية كافة، والعمل على تفعيل شعار الاحتفال بهذا اليوم وهو التعلم من أجل السلام ووضع حد لهذه الانتهاكات.
--(بترا)
ه ع/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 21:49:57
MENAFN25012024000117011021ID1107766162
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