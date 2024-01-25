الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أهمية تفعيل شعار التعلم من أجل السلام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في التعليم حظي بحماية دستورية في المملكة، كحق كفله الدستور الأردني، وتوّج بمصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ألزم الدول الأعضاء بإعمال هذا الحق وحمايته.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أن هذه المناسبة تعد تكريسا للحق في التعليم الذي يشكل المحرك الأساس لتقدم الشعوب وازدهارها، ويؤدي إعماله إلى محاربة الجهل والفقر، ويؤدي دورا محوريا في عملية التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء.

وثمن المركز التطورات التي شهدها قطاع التعليم في الأردن والسعي الدؤوب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهذا الحق، مؤكدا على توصياته الواردة في تقاريره السنوية فيما يتعلق بالبنية التحتية للمدارس والاستمرار في تطويرها وتحسينها وصولا إلى طموح الأردن المنشود في هذا السياق.

وأشار إلى أنه و بالرغم من أن التعليم حق أساسي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنه في الوقت ذاته شهد الواقع انتهاكات ممنهجة ومتعاقبة لهذا الحق من قبل الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية وبصورة خاصة في قطاع غزة، من خلال تدمير المدارس والجامعات بصورة متعمدة أدت إلى إنهاء وجود أي مرافق عامة تقدم الخدمات التعليمية.

وبهذا الصدد يؤكد المركز وجوب وقف الأعمال الإسرائيلية العدائية كافة، والعمل على تفعيل شعار الاحتفال بهذا اليوم وهو التعلم من أجل السلام ووضع حد لهذه الانتهاكات.

--(بترا)

ه ع/ب ع/ هـ ح

24/01/2024 21:49:57