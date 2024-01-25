الأونروا: 9 شهداء و75 إصابة نتيجة قصف مركز إيواء بخان يونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة، توم وايت، استشهاد 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين بجراح؛ نتيجة قصف قوات الاحتلال لمبنى بمركز إيواء تابع للأونروا يقطن فيه 800 شخص بقذائف الدبابات، مشيراً إلى أن فرق الأونروا ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المركز.
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قال وايت إن الناس عالقون بالمركز الذي يأوي 10 آلاف نازح، مشيرا إلى منع الوصول الآمن إلى ومن المركز لمدة يومين.
وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أكد أن أحد أكبر أماكن الإيواء التابعة للوكالة في خان يونس قد تعرض للقصف أثناء عملية عسكرية يوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل 6 نازحين على الأقل وإصابة الكثيرين أثناء القصف الكثيف حول المكان.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أنه بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 21:41:02
MENAFN25012024000117011021ID1107766161
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