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الأونروا: 9 شهداء و75 إصابة نتيجة قصف مركز إيواء بخان يونس

1/25/2024 2:56:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة، توم وايت، استشهاد 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين بجراح؛ نتيجة قصف قوات الاحتلال لمبنى بمركز إيواء تابع للأونروا يقطن فيه 800 شخص بقذائف الدبابات، مشيراً إلى أن فرق الأونروا ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المركز.

ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قال وايت إن الناس عالقون بالمركز الذي يأوي 10 آلاف نازح، مشيرا إلى منع الوصول الآمن إلى ومن المركز لمدة يومين.

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أكد أن أحد أكبر أماكن الإيواء التابعة للوكالة في خان يونس قد تعرض للقصف أثناء عملية عسكرية يوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل 6 نازحين على الأقل وإصابة الكثيرين أثناء القصف الكثيف حول المكان.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أنه بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود.

--(بترا)


أ ن/ب ع/ هـ ح

24/01/2024 21:41:02

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