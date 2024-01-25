انطلاق دورة الأمير فيصل الأولمبية في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 24 كانون الثاني (بترا)- قال مدير ادارة النشاطات التربوية في وزارة التربية، نائب رئيس الاتحاد الاردني للرياضة المدرسية، الدكتور أجمل طويقات، إن وزارة التربية والتعليم تولي النشاطات التربوية اهتماماً كبيراً وتحرص على إقامة البطولات الرياضية بمختلف مجالاتها نظراً لدورها في الكشف عن المواهب الطلابية وبناء العديد من القيم والاتجاهات الإيجابية التي يحرص المنهاج المدرسي على غرسها في نفوسهم.
وأضاف طويقات، خلال رعايته مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح "دورة الأمير فيصل الأولمبية الخامسة عشرة للناشئين"، مندوبا عن وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ومن خلال إدارة النشاطات التربوية تحرص على بناء الشراكات مع العديد من المؤسسات الوطنية سعياً منها لبناء شخصية طلابية مؤهلة عقليا وجسديا، لافتا إلى أن إقامة هذه الدورة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية تعد مثلاً ناجحا لهذه الشراكات.
وأكد طويقات، خلال الحفل الذي أقيم في صالة مدرسة العاشرة بالعقبة، إن دورة الأمير فيصل الأولمبية الخامسة عشرة للناشئين هي إحدى الدورات المهمة التي تنظمها الوزارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية والتي تقام سنويًا بهذا الموعد احتفاءً بعيد ميلاد القائد، إضافة إلى ارتباطها بأمير هاشمي، سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.
بدوره، رحب مدير التربية والتعليم بمحافظة العقبة، الدكتور عبدالوهاب الحجاج، بجميع المشاركين في البطولة، مؤكدا أن مثل هذه البطولات تجمع الطلبة من مختلف أنحاء المملكة على التنافس الشريف، وتعزز روح العطاء والانتماء للوطن وقائده وترفع من مستوى اللياقة البدنية والرياضية للطلبة.
وشهد حفل الافتتاح رفع علم الدورة من قبل مدير الرياضة المدرسية مدير الدورة الدكتور مصلح البطوش، فيما أدى الطلبة المشاركون في الدورة القسم الخاص بها، ومن ثم خروج طابور العرض العام.
واختتم الحفل بإقامة مباراة بكرة السلة 3*3 بين مديرية العقبة ومديرية الجامعة والتي فازت بها العقبة بنتيجة 6-3.
ويشارك في هذه الدورة 600 مشارك في ألعاب خماسي كرة قدم، وكرة اليد والكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة 3×3 وكرة الطاولة والريشة الطائرة.
وتقام اليوم فعاليات الخماسي على ملاعب نادي العقبة وكرة اليد في صالة الأمير رعد والكرة الطائرة الشاطئية على ملاعب مدرسة زين الشرف وكرة الطاولة في المدرسة الشاملة للبنات والريشة الطائرة في صالة مدرسة العاشرة وكرة 3*3 في صالة مدرسة العقبة الدولية.
--(بترا)
ع س/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 21:23:31
MENAFN25012024000117011021ID1107766159
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