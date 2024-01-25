انطلاق دورة الأمير فيصل الأولمبية في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 24 كانون الثاني (بترا)- قال مدير ادارة النشاطات التربوية في وزارة التربية، نائب رئيس الاتحاد الاردني للرياضة المدرسية، الدكتور أجمل طويقات، إن وزارة التربية والتعليم تولي النشاطات التربوية اهتماماً كبيراً وتحرص على إقامة البطولات الرياضية بمختلف مجالاتها نظراً لدورها في الكشف عن المواهب الطلابية وبناء العديد من القيم والاتجاهات الإيجابية التي يحرص المنهاج المدرسي على غرسها في نفوسهم.

وأضاف طويقات، خلال رعايته مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح "دورة الأمير فيصل الأولمبية الخامسة عشرة للناشئين"، مندوبا عن وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ومن خلال إدارة النشاطات التربوية تحرص على بناء الشراكات مع العديد من المؤسسات الوطنية سعياً منها لبناء شخصية طلابية مؤهلة عقليا وجسديا، لافتا إلى أن إقامة هذه الدورة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية تعد مثلاً ناجحا لهذه الشراكات.

وأكد طويقات، خلال الحفل الذي أقيم في صالة مدرسة العاشرة بالعقبة، إن دورة الأمير فيصل الأولمبية الخامسة عشرة للناشئين هي إحدى الدورات المهمة التي تنظمها الوزارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية والتي تقام سنويًا بهذا الموعد احتفاءً بعيد ميلاد القائد، إضافة إلى ارتباطها بأمير هاشمي، سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.

بدوره، رحب مدير التربية والتعليم بمحافظة العقبة، الدكتور عبدالوهاب الحجاج، بجميع المشاركين في البطولة، مؤكدا أن مثل هذه البطولات تجمع الطلبة من مختلف أنحاء المملكة على التنافس الشريف، وتعزز روح العطاء والانتماء للوطن وقائده وترفع من مستوى اللياقة البدنية والرياضية للطلبة.

وشهد حفل الافتتاح رفع علم الدورة من قبل مدير الرياضة المدرسية مدير الدورة الدكتور مصلح البطوش، فيما أدى الطلبة المشاركون في الدورة القسم الخاص بها، ومن ثم خروج طابور العرض العام.

واختتم الحفل بإقامة مباراة بكرة السلة 3*3 بين مديرية العقبة ومديرية الجامعة والتي فازت بها العقبة بنتيجة 6-3.

ويشارك في هذه الدورة 600 مشارك في ألعاب خماسي كرة قدم، وكرة اليد والكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة 3×3 وكرة الطاولة والريشة الطائرة.

وتقام اليوم فعاليات الخماسي على ملاعب نادي العقبة وكرة اليد في صالة الأمير رعد والكرة الطائرة الشاطئية على ملاعب مدرسة زين الشرف وكرة الطاولة في المدرسة الشاملة للبنات والريشة الطائرة في صالة مدرسة العاشرة وكرة 3*3 في صالة مدرسة العقبة الدولية.

--(بترا)

ع س/ب ع/ هـ ح

24/01/2024 21:23:31