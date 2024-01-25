الفيصلي ينفي تقاضيه مبالغ مادية مقابل الفحوصات الفنية للفئات العمرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد مجلس إدارة النادي الفيصلي أن الرسالة التي يتداولها بعض الأشخاص بأن النادي يتقاضى مبالغ مادية مقابل الفحوصات الفنية للفئات العمرية غير صحيحة.
وشدد النادي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه لا يتقاضى أي مبلغ مادي من الراغبين بإجراء الفحوصات الفنية في قطاع الفئات العمرية.
ونوه النادي أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق منشئ الرسالة وتحذر الجماهير من ضرورة عدم التعاطي مع هذا الشخص، مؤكدين أن الصفحة الرسمية للنادي هي المصدر الأول والأخير للإعلانات الصادرة عن إدارة النادي.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 21:20:00
MENAFN25012024000117011021ID1107766158
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