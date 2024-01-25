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الفيصلي ينفي تقاضيه مبالغ مادية مقابل الفحوصات الفنية للفئات العمرية

1/25/2024 2:56:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أكد مجلس إدارة النادي الفيصلي أن الرسالة التي يتداولها بعض الأشخاص بأن النادي يتقاضى مبالغ مادية مقابل الفحوصات الفنية للفئات العمرية غير صحيحة.
وشدد النادي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه لا يتقاضى أي مبلغ مادي من الراغبين بإجراء الفحوصات الفنية في قطاع الفئات العمرية.
ونوه النادي أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق منشئ الرسالة وتحذر الجماهير من ضرورة عدم التعاطي مع هذا الشخص، مؤكدين أن الصفحة الرسمية للنادي هي المصدر الأول والأخير للإعلانات الصادرة عن إدارة النادي.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 21:20:00

MENAFN25012024000117011021ID1107766158

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