وفد من مجلس الأعيان يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- زار وفد من أعضاء مجلس الأعيان، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، قيادة وواجهة المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة وقادة التشكيلات.

وعبّر قائد المنطقة عن تقديره وشكره لهذه الزيارة التي تعد فرصة للاطلاع عن كثب على المهام والواجبات العديدة التي تنفذها وحدات حرس الحدود في حفظ وضبط الحدود لكي يبقى الأردن آمناً مستقراً، مؤكداً أن الحدود تشهد تحديات كثيرة؛ بسبب زيادة محاولات التسلل والتهريب وبطرق وأساليب أكثر تنظيماً، مشيراً إلى أن نشامى وحدات حرس الحدود يصلون الليل بالنهار للمحافظة على حدود الوطن آمنة ومستقرة وإحباط كافة محاولات التسلل والتهريب وبالقوة.

وأكد قائد المنطقة أن القوات المسلحة قدمت الكثير من التضحيات دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، مشيراً إلى أن توجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة برفد منظومة حرس الحدود الإلكترونية بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية تعمل ضمن أجواء الضباب الكثيف، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب، ما انعكس إيجاباً وبشكل سريع على إحباط العديد من عمليات التسلل والتهريب وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والمتفجرات، التي باءت بالفشل في أن تمر وتنفث سمومها بين أبناء الوطن.

وجال رئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق على واجهة المنطقة، واستمعوا خلال الجولة إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تنفذها وحدات حرس الحدود والمتمثلة في حماية وضبط حدود المملكة من خلال تسيير الدوريات الراجلة والآلية والمراقبات الإلكترونية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المجال.

وقال الفايز "نحييكم على جهودكم المتواصلة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، ولتصديكم ببسالة وشجاعة لقوى الشر والظلام وعصابات تهريب المخدرات والأسلحة".

وفي نهاية الزيارة، أشاد الوفد الضيف بالمستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصلت إليها القوات المسلحة في عهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني.

--(بترا)





ل م/ب ع/ هـ ح

24/01/2024 21:15:50