عجلون: أبو نقطة يلتقي المهندسين الزراعيين للوقوف على تحديات القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 24 كانون الثاني (بترا)- علي فريحات- التقى نقيب المهندسين الزراعين المهندس علي أبو نقطة، اليوم الأربعاء، في قاعة اجتماعات مديرية الزراعة بمحافظة عجلون المهندسين الزراعين في المدريرية لمناقشة التحديات والعقبات التي تواجههم وإيجاد آليات لحلها.
وقال النقيب أبو نقطة إن الهدف من اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المهندسين الزراعيين وأعضاء الهيئة العامة في النقابة لتحقيق أفضل الخدمات لهم.
وأشار الى أهم الإنجازات التي حققتها النقابة، وفي مقدمتها إعادة مبالغ صرفت بغير وجه حق وتحصيل مبالغ مستحقة للنقابة وتسديد المبالغ المستحقة للعديد من الجهات.
واستعرض مدير زراعة محافظة عجلون، المهندس رامي العدوان، أهم الخطط والبرامج التي ستنفذ خلال العام الحالي 2024 بهدف تطوير وتعزيز القطاع الزراعي وفق محاور واضحة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، بالاضافة إلى تفعيل خطة الحراج للحفاظ على الغابات ومنع التعديات عليها بمختلف الأشكال بالتنسيق والتشاركية مع الجهات ذات الاختصاص وتوسيع الرقعة الخضراء نظرا للميزات النسبية التي تتميز بها المحافظة.
وأشاد بجهود ودور النقابة في اهتمامها بالمهندسين الزراعيين في المحافظة والعمل على بحث احتياجاتهم ومعالجة أبرز المشاكل والمعيقات التي تواجههم.
وفي نهاية اللقاء، دار نقاش موسع بين المهندسين الزراعيين في المديرية منها المطالبة بزيادة مخصصات القطاع الزراعي من الموازنة، للأعوام المقبلة وأنشطة وبرامج تعزز من دور المهندس الزراعي في المحافظة.
--(بترا)
ع. ف/ب ع/ هـ ح
24/01/2024 21:09:41
MENAFN25012024000117011021ID1107766156
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