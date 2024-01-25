عجلون: أبو نقطة يلتقي المهندسين الزراعيين للوقوف على تحديات القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 24 كانون الثاني (بترا)- علي فريحات- التقى نقيب المهندسين الزراعين المهندس علي أبو نقطة، اليوم الأربعاء، في قاعة اجتماعات مديرية الزراعة بمحافظة عجلون المهندسين الزراعين في المدريرية لمناقشة التحديات والعقبات التي تواجههم وإيجاد آليات لحلها.

وقال النقيب أبو نقطة إن الهدف من اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المهندسين الزراعيين وأعضاء الهيئة العامة في النقابة لتحقيق أفضل الخدمات لهم.

وأشار الى أهم الإنجازات التي حققتها النقابة، وفي مقدمتها إعادة مبالغ صرفت بغير وجه حق وتحصيل مبالغ مستحقة للنقابة وتسديد المبالغ المستحقة للعديد من الجهات.

واستعرض مدير زراعة محافظة عجلون، المهندس رامي العدوان، أهم الخطط والبرامج التي ستنفذ خلال العام الحالي 2024 بهدف تطوير وتعزيز القطاع الزراعي وفق محاور واضحة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، بالاضافة إلى تفعيل خطة الحراج للحفاظ على الغابات ومنع التعديات عليها بمختلف الأشكال بالتنسيق والتشاركية مع الجهات ذات الاختصاص وتوسيع الرقعة الخضراء نظرا للميزات النسبية التي تتميز بها المحافظة.

وأشاد بجهود ودور النقابة في اهتمامها بالمهندسين الزراعيين في المحافظة والعمل على بحث احتياجاتهم ومعالجة أبرز المشاكل والمعيقات التي تواجههم.

وفي نهاية اللقاء، دار نقاش موسع بين المهندسين الزراعيين في المديرية منها المطالبة بزيادة مخصصات القطاع الزراعي من الموازنة، للأعوام المقبلة وأنشطة وبرامج تعزز من دور المهندس الزراعي في المحافظة.

--(بترا)

ع. ف/ب ع/ هـ ح

24/01/2024 21:09:41