ميرسك للشحن: سفينتان أميركيتان تبتعدان عن مضيق باب المندب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 24 كانون الثاني (بترا)-أعلنت شركة ميرسك الدنماركية للشحن البحري أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأميركي كانتا تعبران مضيق باب المندب، عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد وقوع انفجارات قريبة.
ونقلت هيئة البي بي سي البريطانية عن بيان الشركة اليوم الأربعاء، أنه و خلال الرحلة، بلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة، فيما اعترضت البحرية الأميركية المرافقة لهما عددا من المقذوفات".
وأشارت "ميرسك" إلى أن البحرية الأميركية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن، فيما أكدت الشركة أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ ع ط
24/01/2024 20:53:52
MENAFN25012024000117011021ID1107766155
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