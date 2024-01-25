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ميرسك للشحن: سفينتان أميركيتان تبتعدان عن مضيق باب المندب

1/25/2024 2:56:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 24 كانون الثاني (بترا)-أعلنت شركة ميرسك الدنماركية للشحن البحري أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأميركي كانتا تعبران مضيق باب المندب، عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد وقوع انفجارات قريبة.
ونقلت هيئة البي بي سي البريطانية عن بيان الشركة اليوم الأربعاء، أنه و خلال الرحلة، بلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة، فيما اعترضت البحرية الأميركية المرافقة لهما عددا من المقذوفات".
وأشارت "ميرسك" إلى أن البحرية الأميركية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن، فيما أكدت الشركة أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ ع ط
24/01/2024 20:53:52

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