لقاء ودي بين الوحدات والفيصلي دعما لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- كشف الناطق الرسمي لنادي الوحدات عوض الأسمر، عن تحديد يوم الثلاثاء 2 شباط المقبل، موعدا للقاء الودي الخيري الذي يجمع قطبي الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي والذي يرصد ريعه لدعم الأهل في قطاع غزة.
وبين الأسمر في تصريحات صحفية أن الجهود التي بذلها رئيسا الناديين الدكتور بشار حوامدة ونضال الحديد، والعلاقات المتميزة بينهما، أثمرت عن الاتفاق على لقاء ودي بطابع خيري دعما للأهل في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه سيصار إلى ترتيب الأمور الخاصة باللقاء من خلال مخاطبة اتحاد الكرة لإنجاح هذا المهرجان الرياضي والذي ستسلط عليه الأضواء عربيا وعالميا لما يحمله من رسالة إنسانية بحته وبطابع رياضي.
ونوه الأسمر إلى أنه سيتم توجيه الريع، بالإضافة إلى أي مواد عينية يتم تقديمها بشكل رسمي إلى الجهات المعنية لغاية إرسالها إلى الأهل في القطاع الصامد والذي يرزح تحت نير الاحتلال في ظل صمت دولي.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
24/01/2024 20:47:59
MENAFN25012024000117011021ID1107766154
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