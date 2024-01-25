لقاء ودي بين الوحدات والفيصلي دعما لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- كشف الناطق الرسمي لنادي الوحدات عوض الأسمر، عن تحديد يوم الثلاثاء 2 شباط المقبل، موعدا للقاء الودي الخيري الذي يجمع قطبي الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي والذي يرصد ريعه لدعم الأهل في قطاع غزة.

وبين الأسمر في تصريحات صحفية أن الجهود التي بذلها رئيسا الناديين الدكتور بشار حوامدة ونضال الحديد، والعلاقات المتميزة بينهما، أثمرت عن الاتفاق على لقاء ودي بطابع خيري دعما للأهل في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه سيصار إلى ترتيب الأمور الخاصة باللقاء من خلال مخاطبة اتحاد الكرة لإنجاح هذا المهرجان الرياضي والذي ستسلط عليه الأضواء عربيا وعالميا لما يحمله من رسالة إنسانية بحته وبطابع رياضي.

ونوه الأسمر إلى أنه سيتم توجيه الريع، بالإضافة إلى أي مواد عينية يتم تقديمها بشكل رسمي إلى الجهات المعنية لغاية إرسالها إلى الأهل في القطاع الصامد والذي يرزح تحت نير الاحتلال في ظل صمت دولي.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ ع ط

24/01/2024 20:47:59