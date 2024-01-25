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إطلاق تجريبي لمركز الخدمات الحكومية لفرع إربد

1/25/2024 2:56:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 24 كانون الثاني (بترا)- قالت وحدة الإعلام في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن مركز إربد للخدمات الحكومية باشر بتقديم خدماته منذ فترة، وسيصار إلى افتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة وبإمكان المواطنين الاستفادة من جميع الخدمات.
وبينت وحدة الاعلام في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن المركز يستقبل المراجعين من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، فيما يقدم المركز 90 خدمة حكومية لـنحو 19 مؤسسة.
كما يستقبل المركز، المراجعين من الساعة السابعة وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل لإصدار وتجديد وثائق رسمية معينة.
يذكر أن المركز متواجد في ساحة قصر العدل شرق إربد ويعد المركز كثالث مركز للخدمات الحكومية الشاملة التي سيتم إنشاؤها تباعاً في المملكة إنفاذاً لمخرجات خريطة تحديث القطاع العام، وبهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية.
--(بترا)
ا ح/ب ع/ ع ط
24/01/2024 20:46:48

MENAFN25012024000117011021ID1107766153

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