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جنوب أفريقيا تتوقع صدور قرار العدل الدولية بقضيتها ضد إسرائيل الجمعة

1/25/2024 2:56:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في جنوب أفريقيا إن وفداً حكومياً من جنوب إفريقياً وصل إلى لاهاي بانتظار الحكم في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
ونقلت صحيفة (نيوز 24) عن مصدرين مقربين من القضية قولهما إنهم يتوقعون أن تصدر الهيئة المكونة من 17 عضواً حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي تتضمن أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة أثناء البت في القضية، وذلك يوم الجمعة المقبل.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
24/01/2024 20:32:45

MENAFN25012024000117011021ID1107766152

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