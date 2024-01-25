جنوب أفريقيا تتوقع صدور قرار العدل الدولية بقضيتها ضد إسرائيل الجمعة

جنوب أفريقيا تتوقع صدور قرار العدل الدولية بقضيتها ضد إسرائيل الجمعة
التاريخ
1/25/2024 2:56:28 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في جنوب أفريقيا إن وفداً حكومياً من جنوب إفريقياً وصل إلى لاهاي بانتظار الحكم في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
ونقلت صحيفة (نيوز 24) عن مصدرين مقربين من القضية قولهما إنهم يتوقعون أن تصدر الهيئة المكونة من 17 عضواً حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي تتضمن أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة أثناء البت في القضية، وذلك يوم الجمعة المقبل.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
24/01/2024 20:32:45
MENAFN25012024000117011021ID1107766152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.