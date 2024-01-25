غزة: تحذير أممي حول الأوضاع الإنسانية في خان يونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة، عدنان أبو حسنة إن اشتداد القصف الإسرائيلي على خان يونس أدى إلى نزوح عشرات الآلاف إلى منطقة رفح، أقام الكثيرون منهم في خيام بلاستيكية بجانب الشريط الحدودي مباشرة.
وحذر أبو حسنة في بيان اليوم الأربعاء، من تدهور الأوضاع الصحية مع تفشي الأمراض المعوية والجلدية والتهاب السحايا والإصابات بالكبد الوبائي مع دخول فصل الشتاء.
ورجح تدهور الأوضاع الصحية والبيئية بشكل أكبر، مشيرا الى أن الازدحام في مراكز الإيواء يخلق الظروف المهيئة لانتشار العديد من الأمراض.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أنه بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
24/01/2024 20:26:22
MENAFN25012024000117011021ID1107766151
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