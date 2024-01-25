غزة: تحذير أممي حول الأوضاع الإنسانية في خان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة، عدنان أبو حسنة إن اشتداد القصف الإسرائيلي على خان يونس أدى إلى نزوح عشرات الآلاف إلى منطقة رفح، أقام الكثيرون منهم في خيام بلاستيكية بجانب الشريط الحدودي مباشرة.

وحذر أبو حسنة في بيان اليوم الأربعاء، من تدهور الأوضاع الصحية مع تفشي الأمراض المعوية والجلدية والتهاب السحايا والإصابات بالكبد الوبائي مع دخول فصل الشتاء.

ورجح تدهور الأوضاع الصحية والبيئية بشكل أكبر، مشيرا الى أن الازدحام في مراكز الإيواء يخلق الظروف المهيئة لانتشار العديد من الأمراض.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أنه بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

24/01/2024 20:26:22