روسيا تتهم أوكرانيا باسقاط طائرة نقل عسكرية في بيلغورود

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 24 كانون الثاني (بترا)-اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أوكرانيا باسقاط طائرة النقل الروسية في مدينة بيلغورود والتي كانت تحمل 65 أسيرا أوكرانيا بنظام صاروخي مضاد للطائرات في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: " صورايخ أوكرانية أسقطت طائرة نقل عسكرية روسية أثناء تحليقها من مطار تشكالوفسكي بيلغورود وعلى متنها أسرى أوكرانيون تقرر تسليمهم لكييف".
وأضاف البيان: إن "القيادة الأوكرانية كانت تعلم أنه سيتم اليوم نقل الأسرى الأوكرانيين بطائرات النقل العسكرية الروسية إلى مطار بيلغورود للتبادل، وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا، كان من المقرر أن يتم التبادل بعد ظهر اليوم على معبر كولوتيلوفكا على الحدود الروسية الأوكرانية".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
24/01/2024 20:13:13
MENAFN25012024000117011021ID1107766150
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