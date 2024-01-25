روسيا تتهم أوكرانيا باسقاط طائرة نقل عسكرية في بيلغورود

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 24 كانون الثاني (بترا)-اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أوكرانيا باسقاط طائرة النقل الروسية في مدينة بيلغورود والتي كانت تحمل 65 أسيرا أوكرانيا بنظام صاروخي مضاد للطائرات في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: " صورايخ أوكرانية أسقطت طائرة نقل عسكرية روسية أثناء تحليقها من مطار تشكالوفسكي بيلغورود وعلى متنها أسرى أوكرانيون تقرر تسليمهم لكييف".

وأضاف البيان: إن "القيادة الأوكرانية كانت تعلم أنه سيتم اليوم نقل الأسرى الأوكرانيين بطائرات النقل العسكرية الروسية إلى مطار بيلغورود للتبادل، وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا، كان من المقرر أن يتم التبادل بعد ظهر اليوم على معبر كولوتيلوفكا على الحدود الروسية الأوكرانية".

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

24/01/2024 20:13:13