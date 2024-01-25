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المنتخب الوطني تحت 20 يتغلب على نظيره العراقي في تركيا

1/25/2024 2:56:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- تغلب المنتخب الوطني تحت سن 20 عاما، على نظيره العراقي 2-0، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب أرسلان زكي، مع اختتام معسكره التدريبي في مدينة أنطاليا التركية، استعدادا للتصفيات الآسيوية في أيلول المقبل.
وحملت ثنائية المنتخب إمضاء إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري.
بدوره عبر مدرب المنتخب بيتر ماينديرسما عن رضاه التام عن المعسكر، قياسا بالمكتسبات الفنية والبدنية من خلال خوض ثلاثة لقاءات على سوية عالية، إلى جانب تواجد أسماء جديدة مع الفريق.
وأضاف أن تحضيرات المنتخب تسير بشكل تصاعدي للوصول إلى التصفيات القارية في أيلول المقبل بالجاهزية المطلوبة.
وشهد المعسكر التدريبي تعثر المنتخب في اللقاء الأول مع نظيره التركي 0-3، قبل أن يتغلب على فريق شاختار الأوكراني 2-1.
وينتظر أن يعود وفد المنتخب صباح يوم غد الخميس إلى العاصمة عمان.
وضمت قائمة اللاعبين للمعسكر: سلامة سلمان، ومحمد الطرايرة، وعبدالله الشقران، وعودة الفاخوري، وعز الدين أبو السعود، وإبراهيم صبرة، ومحمد أبو السكر، ونور الدين ياسين، ومحمد أحمد، وصالح فريج، ومؤمن الساكت، ومحمود ذيب، وينال المحمود، وأيهم السمامرة، وعمر مرار، ويوسف المقابلة، وعبد القادر العالم، وأمين أبو خليفة، وأحمد خالد، وعبدالله المنايصة، ومحمد البيطار، وعبد الرحمن الزغايبة، وعبد الرحمن الخضور.
ويتطلع اتحاد اللعبة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في أيلول المقبل.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
24/01/2024 20:11:34

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