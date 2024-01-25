المنتخب الوطني تحت 20 يتغلب على نظيره العراقي في تركيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- تغلب المنتخب الوطني تحت سن 20 عاما، على نظيره العراقي 2-0، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب أرسلان زكي، مع اختتام معسكره التدريبي في مدينة أنطاليا التركية، استعدادا للتصفيات الآسيوية في أيلول المقبل.
وحملت ثنائية المنتخب إمضاء إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري.
بدوره عبر مدرب المنتخب بيتر ماينديرسما عن رضاه التام عن المعسكر، قياسا بالمكتسبات الفنية والبدنية من خلال خوض ثلاثة لقاءات على سوية عالية، إلى جانب تواجد أسماء جديدة مع الفريق.
وأضاف أن تحضيرات المنتخب تسير بشكل تصاعدي للوصول إلى التصفيات القارية في أيلول المقبل بالجاهزية المطلوبة.
وشهد المعسكر التدريبي تعثر المنتخب في اللقاء الأول مع نظيره التركي 0-3، قبل أن يتغلب على فريق شاختار الأوكراني 2-1.
وينتظر أن يعود وفد المنتخب صباح يوم غد الخميس إلى العاصمة عمان.
وضمت قائمة اللاعبين للمعسكر: سلامة سلمان، ومحمد الطرايرة، وعبدالله الشقران، وعودة الفاخوري، وعز الدين أبو السعود، وإبراهيم صبرة، ومحمد أبو السكر، ونور الدين ياسين، ومحمد أحمد، وصالح فريج، ومؤمن الساكت، ومحمود ذيب، وينال المحمود، وأيهم السمامرة، وعمر مرار، ويوسف المقابلة، وعبد القادر العالم، وأمين أبو خليفة، وأحمد خالد، وعبدالله المنايصة، ومحمد البيطار، وعبد الرحمن الزغايبة، وعبد الرحمن الخضور.
ويتطلع اتحاد اللعبة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية في أيلول المقبل.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
24/01/2024 20:11:34
MENAFN25012024000117011021ID1107766149
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