الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات دخل 2023 ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها إلكترونيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين كافة إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2023 إلكترونياً ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني.‏

وأكدت الدائرة ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بمعلومات صحيحة وواقعية تعبر عن ‏دخولهم المتحققة مبينة أنه يمكن لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وأفرادا وشركات ومناطق تنموية تقديمها بالدخول الى موقع الدائرة الالكتروني ( )واختيار إيقونة الخدمات الإلكترونية.

وبينت أن الشخص الطبيعي من الموظفين والمستخدمين ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من جميع مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألفا للمعيل.

واوضحت الدائرة أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل، لا يعفي أصحابها ممن تتجاوز دخولهم السنوية حد الإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.

ودعت أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة.

وأوضحت أنه في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الان بنظام الفوترة ضرورة التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.

‎واشارت الدائرة إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني، وأنه بإمكان المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف، أو تطبيق الواتس اب، او مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم ومساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

--(بترا)

رش/ن ح/ ع ط

24/01/2024 19:51:43