Thursday, 25 January 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات دخل 2023 ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها إلكترونيا

1/25/2024 2:56:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين كافة إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2023 إلكترونياً ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني.‏
وأكدت الدائرة ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بمعلومات صحيحة وواقعية تعبر عن ‏دخولهم المتحققة مبينة أنه يمكن لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وأفرادا وشركات ومناطق تنموية تقديمها بالدخول الى موقع الدائرة الالكتروني ( )واختيار إيقونة الخدمات الإلكترونية.
وبينت أن الشخص الطبيعي من الموظفين والمستخدمين ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من جميع مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألفا للمعيل.
واوضحت الدائرة أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل، لا يعفي أصحابها ممن تتجاوز دخولهم السنوية حد الإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
ودعت أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة.
وأوضحت أنه في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الان بنظام الفوترة ضرورة التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
‎واشارت الدائرة إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني، وأنه بإمكان المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف، أو تطبيق الواتس اب، او مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم ومساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
--(بترا)
رش/ن ح/ ع ط
24/01/2024 19:51:43

MENAFN25012024000117011021ID1107766148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث