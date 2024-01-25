3770 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل اليوم

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الحمل الكهربائي، اليوم الاربعاء ليصل إلى 3770 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية، وهو الحمل الأقصى الذي سجل خلال الشتاء الحالي. وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي. --(بترا) م ف/ ن ح/ ع ط 24/01/2024 19:26:24

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